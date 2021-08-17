Apple Car получит уникальные цифровые ключи

Патент, поданный компанией Apple, показал, что владельцы автомобилей Apple могут разрешать другим пользователям управлять автомобилем, не передавая им при этом ключи. Очевидно, что автомобилю Apple не потребуются физические ключи, так как транспортным средством можно будет управлять через iPhone — таким образом, у машины будут цифровые ключи, которые можно будет передавать другим людям посредством смартфона и фирменного приложения. Согласно патентным документам, система позволит кому-то другому управлять вашим автомобилем без разглашения владельцем важной и конфиденциальной информации.

Чтобы быть ясным, новый патент не касается обмена паролями или критически важными данными доступа, которые могут быть отслежены и использованы третьими сторонами. Разработчики из компании Apple планируют создать некую технологию токена, когда один пользователь может отправить цифровой ключ другому, чтобы у него была возможность завести автомобиль и поехать. У данного ключа будут гибкие настройки — можно будет выдать доступ на одну поездку, на несколько поездок или на определённый срок. Естественно, можно будет выдать доступ и без ограничения по времени — это удобно, если в вашей семье автомобилем пользуется несколько человек. Технология действительно очень крутая, но пока что характеристик самого автомобиля или хотя бы его дизайна производитель не представил, а инсайдеры упорно отказываются сливать эту информацию в сеть. Ждем новостей.