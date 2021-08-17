Apple Car получит уникальные цифровые ключи

Патент, поданный компанией Apple, показал, что владельцы автомобилей Apple могут разрешать другим пользователям управлять автомобилем, не передавая им при этом ключи. Очевидно, что автомобилю Apple не потребуются физические ключи, так как транспортным средством можно будет управлять через iPhone — таким образом, у машины будут цифровые ключи, которые можно будет передавать другим людям посредством смартфона и фирменного приложения. Согласно патентным документам, система позволит кому-то другому управлять вашим автомобилем без разглашения владельцем важной и конфиденциальной информации.

Чтобы быть ясным, новый патент не касается обмена паролями или критически важными данными доступа, которые могут быть отслежены и использованы третьими сторонами. Разработчики из компании Apple планируют создать некую технологию токена, когда один пользователь может отправить цифровой ключ другому, чтобы у него была возможность завести автомобиль и поехать. У данного ключа будут гибкие настройки — можно будет выдать доступ на одну поездку, на несколько поездок или на определённый срок. Естественно, можно будет выдать доступ и без ограничения по времени — это удобно, если в вашей семье автомобилем пользуется несколько человек. Технология действительно очень крутая, но пока что характеристик самого автомобиля или хотя бы его дизайна производитель не представил, а инсайдеры упорно отказываются сливать эту информацию в сеть. Ждем новостей.
Комментарии и отзывы Apple Car
LG будет производить детали для автомобилей вместо смартфоно...
LG будет производить детали для автомобилей вместо смартфоноЮжнокорейская компания LG Electronics закрывает свой бизнес по производству смартфонов, перекидывая мощно...
Huawei представила новую модель СХД OceanProtect...
Huawei представила новую модель СХД OceanProtectКомпания Huawei представила комплексное all-flash решение OceanProtect для резервного копирования данных,...
Apple уже заказала батареи для своего электрокара...
Apple уже заказала батареи для своего электрокараВнутренние источники сообщили, что Apple, практически технологический центр в США, может заключить партне...
Tesla отзывает более 285 тысяч электромобилей в Китае...
Tesla отзывает более 285 тысяч электромобилей в КитаеКомпания Tesla объявила о том, что отзывает с китайского рынка более 285 тысяч электромобилей Model 3 и M...
Apple Car получит уникальные цифровые ключи...
Apple Car получит уникальные цифровые ключиПатент, поданный компанией Apple, показал, что владельцы автомобилей Apple могут разрешать другим пользов...
Hyundai прекращает производство авто из-за дефицита полупров...
Hyundai прекращает производство авто из-за дефицита полупровЕсли вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что сейчас в продаже просто нет видеокарт по аде...
Samsung заработала свыше 400 млн долларов на камерах для Tes...
Samsung заработала свыше 400 млн долларов на камерах для TesКомпания Samsung некоторое время назад заключила контракт с компанией Tesla, по которому производители бу...
Где купить тормозные колодки для Пассат Б5...
Где купить тормозные колодки для Пассат Б5Любая деталь в автомобиле имеет свой ресурс надежности и когда деталь выходит из строя, владельцы автомоб...
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor