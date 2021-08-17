Apple Car получит уникальные цифровые ключи...

Чтобы быть ясным, новый патент не касается обмена паролями или критически важными данными доступа, которые могут быть отслежены и использованы третьими сторонами. Разработчики из компании Apple планируют создать некую технологию токена, когда один пользователь может отправить цифровой ключ другому, чтобы у него была возможность завести автомобиль и поехать. У данного ключа будут гибкие настройки — можно будет выдать доступ на одну поездку, на несколько поездок или на определённый срок. Естественно, можно будет выдать доступ и без ограничения по времени — это удобно, если в вашей семье автомобилем пользуется несколько человек. Технология действительно очень крутая, но пока что характеристик самого автомобиля или хотя бы его дизайна производитель не представил, а инсайдеры упорно отказываются сливать эту информацию в сеть. Ждем новостей.