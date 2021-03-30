Apple Car возможно получит инфракрасные фары для лучшей видимости

В последнее время об Apple Car всплывают многочисленные сообщения и слухи. Это итерация электромобиля компании, в которой будут созданы самые современные технологии.

Новый патент, который был обнаружен в сети, предполагает, что электромобиль может поставляться с инфракрасными фарами для улучшения видимости.

Если верить слухам в сети, то компания Apple работает над инфракрасными фарами, чтобы обеспечить лучшую видимость для водителя в три раза по сравнению с обычными фарами. Кроме того, компания также стремится помочь своему автономному автомобилю видеть в полной темноте и, как следствие, обнаруживать препятствия, опасности и другие препятствия на дороге.

В недавнем патенте компания описывает сложную систему ночного видения, которая будет использоваться в ее автомобиле. Это система видимости будет использовать датчики видимого света, ближнего инфракрасного (NIR) и длинноволнового инфракрасного (LWIR) диапазона, а также значительно улучшить видимость в условиях низкой освещенности. Этот диапазон позволит автономному автомобилю раньше обнаруживать любую потенциальную опасность, что даст ему больше времени для принятия более эффективных решений, а также снизит риск аварий.