Apple Foxconn сотрудничает с Индонезией в области электромобилей

Производитель Apple Foxconn только что объявил, о сотрудничестве с Министерством инвестиций Индонезии для разработки электромобилей в регионе.

Тайваньский поставщик Apple вступил в партнерские отношения с Индонезией и другими компаниями, чтобы помочь развитию индустрии электромобилей. Для тех, кто не знает, компания недавно вышла за пределы индустрии смартфонов и перешла на автомобильный рынок. Компания даже заключила сделку с американским стартапом Fisker и таиландской энергетической группой.

Сотрудничество включает в себя производство аккумуляторов, которое также будет поддерживаться инвестициями Министерства Индонезии и Индонезийской аккумуляторной корпорации, энергетической компании PT Indika Energy и тайваньского производителя электрических скутеров Gogoro. Кроме того, партнерство направлено на создание «новой энергетической экосистемы» в стране Юго-Восточной Азии для развития отраслей, поддерживающих электромобили.