Apple Foxconn сотрудничает с Индонезией в области электромобилей

Тайваньский поставщик Apple вступил в партнерские отношения с Индонезией и другими компаниями, чтобы помочь развитию индустрии электромобилей. Для тех, кто не знает, компания недавно вышла за пределы индустрии смартфонов и перешла на автомобильный рынок. Компания даже заключила сделку с американским стартапом Fisker и таиландской энергетической группой.
Сотрудничество включает в себя производство аккумуляторов, которое также будет поддерживаться инвестициями Министерства Индонезии и Индонезийской аккумуляторной корпорации, энергетической компании PT Indika Energy и тайваньского производителя электрических скутеров Gogoro. Кроме того, партнерство направлено на создание «новой энергетической экосистемы» в стране Юго-Восточной Азии для развития отраслей, поддерживающих электромобили.