Apple HomePod теперь умеет уведомлять о пожаре и не только

С сегодняшнего дня умные динамики Apple HomePod могут предупредить вас, если в вашем доме сработает детектор дыма или угарного газа. Функция «Распознавания звука», которая была анонсирована вместе с выпуском второго поколения HomePod ранее в этом году, условно говоря слушает звуки сигнала систем безопасности в доме и отправляет уведомление на ваш смартфон в случае критической ситуации. Apple говорит, что эта функциональность теперь доступна для HomePod первого и второго поколений и HomePod Mini, хотя пользователи ещё не видели её в своих приложениях. Вероятно, апдейт нужно будет подождать немного дольше. Для работы этой функции вам нужно установить детекторы дыма и угарного газа в своем доме, так как вполне ожидаемо сами по себе динамики не могут обнаруживать дым или угарный газ. Устройства просто будут работать в паре, так что пользователю необходимо иметь и первое, и второе.

Когда динамики услышат уникальную сигнатуру сигнала, они отправят уведомление непосредственно на экран блокировки вашего iPhone (а также на Apple Watch или iPad). Нажатие на уведомление позволит вам войти в HomePod с iPhone или iPad, чтобы услышать то, что слышит колонка и убедиться в происходящем. Это очень важная штука, потому что все мы понимаем — технологии могут сбоить и отправлять ложные уведомления. Если у вас есть камера, совместимая с HomeKit, вы также получите видеопоток события в уведомлении. И это, пожалуй, идеальный комплект для системы безопасности вашего жилища.
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