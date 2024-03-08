Apple Хотела выпустить электрический минивэн…

Минивэны при этом такой популярностью не пользуются даже близко — чаще всего это семейные автомобили для очень незначительной доли аудитории, которая хочет комфорт, большой багажник и ездить на работу или за детьми в школу. Это не то, на чём можно сделать миллиарды долларов и занять место на рынке автомобилей. Соответственно, решение компании Apple отказаться от выпуска своего электрического автомобиля можно назвать совершенно понятным и разумным — с таким проектом она бы точно провалилась, потеряв огромные деньги и уважение на рынке. Вместо этого производитель сделал ставку на искусственный интеллект, который может принести куда больше денег в будущем. А сегмент электрокаров подождёт — может, через пять лет его вовсе прикроют.