Apple Хотела выпустить электрический минивэн

Две недели назад компания Apple официально отказалась от релиза своего нового умного автомобиля, пусть эта информация и является неофициальной, но об этом можно совершенно уверенно говорить. И теперь, когда компания полностью закрыла подразделение автомобилей, появились новые данные, которые объясняют, почему компания в итоге всё же приняла решение не работать в этом направлении. Нужно понимать, что Apple планировала создать нечто вроде минивэна с электрической силовой установкой, что само по себе не очень разумно — сейчас на рынке 40% всех автомобилей занимают кроссоверы. Это самый популярный формат кузова в мире, который позволяет получить комфорт от езды на седане с практичностью и проходимостью кроссовера.

Минивэны при этом такой популярностью не пользуются даже близко — чаще всего это семейные автомобили для очень незначительной доли аудитории, которая хочет комфорт, большой багажник и ездить на работу или за детьми в школу. Это не то, на чём можно сделать миллиарды долларов и занять место на рынке автомобилей. Соответственно, решение компании Apple отказаться от выпуска своего электрического автомобиля можно назвать совершенно понятным и разумным — с таким проектом она бы точно провалилась, потеряв огромные деньги и уважение на рынке. Вместо этого производитель сделал ставку на искусственный интеллект, который может принести куда больше денег в будущем. А сегмент электрокаров подождёт — может, через пять лет его вовсе прикроют.
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