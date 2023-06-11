Apple M2 Ultra оказался не мощнее конкурентов от Intel и AMD

Новейший процессор M2 Ultra от Apple активно тестируется в различных бенчмарках, так что мы можем сравнить результаты новейшего процессора с чипами AMD, Intel и NVIDIA, чтобы узнать, действительно ли новый процессор компании Apple обеспечивает заявленную производительность. Стоит напомнить, что процессор M2 Ultra от Apple является флагманским решением, которое предлагает компания на текущий момент. Процессор содержит 134 миллиарда транзисторов, 24 ядра центрального процессора, работающих в конфигурации 16 (производительные ядра) и 8 (энергоэффективные ядра), до 76 ядер графического процессора и до 192 ГБ оперативной памяти, которая объединена в единый массив и доступна на с максимальной пропускной способностью 800 ГБ/сек. Также присутствует новый нейронный движок, который был улучшен за счёт 32 ядер.

В результате компания заявляет о повышении производительности на 20% для центрального процессора и 30% для графической подсистемы. В результате данный процессор смог продемонстрировать результат в одноядерном тесте до 2809 баллов и 21 531 балл в многопоточном тестировании. Для сравнения, Intel Core i9-13900KS в этом же бенчмарке набирает 3083 балла в одноядерном режиме, а AMD Ryzen 9 7950X — 2875 баллов. В многопоточных бенчмарках эти же чипы набирают 21665 и 19342 балла соответственно. Таким образом, рабочая станция на базе M2 Ultra от Apple не является чем-то существенно более производительным, нежели решения Intel и AMD.