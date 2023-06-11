Apple M2 Ultra оказался не мощнее конкурентов от Intel и AMD

Новейший процессор M2 Ultra от Apple активно тестируется в различных бенчмарках, так что мы можем сравнить результаты новейшего процессора с чипами AMD, Intel и NVIDIA, чтобы узнать, действительно ли новый процессор компании Apple обеспечивает заявленную производительность. Стоит напомнить, что процессор M2 Ultra от Apple является флагманским решением, которое предлагает компания на текущий момент. Процессор содержит 134 миллиарда транзисторов, 24 ядра центрального процессора, работающих в конфигурации 16 (производительные ядра) и 8 (энергоэффективные ядра), до 76 ядер графического процессора и до 192 ГБ оперативной памяти, которая объединена в единый массив и доступна на с максимальной пропускной способностью 800 ГБ/сек. Также присутствует новый нейронный движок, который был улучшен за счёт 32 ядер.

В результате компания заявляет о повышении производительности на 20% для центрального процессора и 30% для графической подсистемы. В результате данный процессор смог продемонстрировать результат в одноядерном тесте до 2809 баллов и 21 531 балл в многопоточном тестировании. Для сравнения, Intel Core i9-13900KS в этом же бенчмарке набирает 3083 балла в одноядерном режиме, а AMD Ryzen 9 7950X — 2875 баллов. В многопоточных бенчмарках эти же чипы набирают 21665 и 19342 балла соответственно. Таким образом, рабочая станция на базе M2 Ultra от Apple не является чем-то существенно более производительным, нежели решения Intel и AMD.
Microsoft выпустила Windows 11 для HoloLens 2…
Сегодня компания Microsoft представила операционную систему Windows 11 для своей гарнитуры HoloLens 2. Об…
Microsoft представила Surface Hub 2S за 23 тысячи долларов…
Вчера компания Microsoft официально представила второе поколение корпоративного дисплея Surface Hub 2S, к…
Инвесторы Apple против создания AR-шлема…
Популярность ChatGPT вызывает тревогу среди гигантов технологической индустрии, и Google, вероятно, актив…
BenQ представила флагманский проектор HT 4550i 4LED 4K…
Компания BenQ представила свой грядущий флагманский проектор HT 4550i 4LED 4K на выставке CES 2023 в нача…
ASUS выпустила компактную консоль ROG Ally…
Вчера компания ASUS официально представила миру свою портативную игровую консоль ROG Ally, которая оказал…
LG представила портативный дисплей StanbyMe Go…
Компания LG официально представила новый портативный дисплей LG StanbyMe Go, который является дисплеем с …
Valve готовит новую версию Steam Deck с OLED-дисплеем…
Некоторое время назад компания Valve выпустила свою портативную игровую консоль под названием Steam Deck,…
Google представила свой новый суперкомпьютер для ИИ…
Компания Google начала конференцию Google I/O с презентации, на которой более часа говорила о своих много…
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor