Apple Mac Pro с 1,5 Тб оперативной памяти смог запустить 6000 вкладок Google Chrome

Необычный тест провел YouTuber Джонатан Моррисон. Он хотел проверить сколько вкладок Google Chrome сможет открыть его Mac Pro с установленным 1,5 Тб оперативной памяти.

Он смог запустить 6000 вкладок браузера Google Chrome. Система при это заняла 1,4 Тб оперативной памяти. Mac Pro при этом продолжал работать плавно, несмотря на огромное количество вкладок. Этот эксперимент говорит нам о том, что браузер Google есть много ресурсов оперативной памяти, а компьютеры от Apple довольно мощные, кто бы что не говорил.