Apple Mac Pro в новом исполнении уже в России

Мало кто знает, но компьютер Apple Mac Pro представлен в двух вариантах комплектации. В одной вы получаете совершенно стандартный компьютер в привычном для нас варианте, то есть на подставке, которую можно ставить на стол или на пол. Однако есть еще второй вариант, которые в народе прозвали серверным из-за дизайна, как у встраиваемых шкафов в серверных. Так вот, данный вариант продукта поступил в продажу на территории России и за такой вариант Apple Mac Pro просят 489990 рублей. Да, с количеством нулей мы все правильно написали — почти полмиллиона рублей. И это только за базовую комплектацию, тогда как модель в более продвинутом варианте стоит еще больше. Это довольно крутое решение, так как мощности у компьютера и правда много.