Apple, Samsung и Intel инвестируют в Arm

Компания Arm, принадлежащая SoftBank, активно занимается разработкой новых ядер и процессоров и уже привлекает крупных инвесторов. Если верить информации крупного издания Nikkei Asia, компании Apple, Samsung, NVIDIA и Intel планируют приобрести доли в Arm, когда она выйдет на публичное размещение акций в сентябре текущего года, дабы получить необходимые ресурсы для научной деятельности. Стоит отметить, что британский разработчик чипов играет важную роль в технологической индустрии — он специализируется на лицензировании дизайнов чипов компаниям, позволяя мировым гигантам технологий производить полупроводники на своих собственных фабриках. Если говорить простым языком, то Arm проектирует ядра и архитектуру для процессоров, после чего продаёт право по этим чертежам выпускать собственные чипы и их модификации.

Проблема в том, что у компании не хватает ресурсов для развития и из-за этого Arm объявила о планах пойти на биржу в прошлом году, после того как сделка с NVIDIA на 40 миллиардов долларов по приобретению компании не состоялась. Это существенная проблема, потому что имея необходимые ресурсы компания смогла бы достаточно быстро развить направление новых производительных ядер и сделать современные смартфоны куда более производительными. Да и возможность иметь в акционерах таких гигантов рынка тоже не может не радовать — в будущем это может сыграть важную роль в развитии на других рынках, которые сама Arm захватить пока что не может.
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