Apple TV 4K и Apple TV + появятся в Корее 4 ноября

Apple объявила о запуске Apple TV 4K, Apple TV + и приложения Apple TV в Корее 4 ноября 2021 года. Apple TV + будет запущен с новым корейским оригинальным сериалом Apple Dr Brain, который будет транслироваться на корейском языке.

Впервые в истории корейские клиенты смогут пользоваться рядом высококачественных продуктов и услуг для видео-развлечений от Apple. Корейские клиенты также получают доступ к популярному видеоприложению, а также к популярным студийным фильмам, включая отмеченные наградами сериалы Apple Original и фильмы на Apple TV +, через приложение Apple TV и Apple TV, идеальное развлекательное устройство в гостиной. Чтобы отпраздновать этот особый запуск, Apple запускает первую корейскую серию Apple Original на Apple TV + под названием Dr. Brainц. Кроме того, новые и существующие клиенты SK Broadband могут использовать Apple TV 4K в качестве базовой телеприставки, чтобы наслаждаться разнообразным контентом, включая ТВ-контент в реальном времени, фильмы и программы VOD.
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