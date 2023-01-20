Apple TV нового поколения получит мощные чипы

Здесь стоит уточнить один очень простой момент — сейчас у Apple TV просто нет конкурентов. Дело в том, что на рынке есть несколько телевизионных приставок от крупных брендов, но они позволяют просто стримить фильмы и сериалы, тогда как Apple TV является настоящим мультимедийным комбайном с множеством функций и возможностей, которых у конкурентов нет и близко. А если сюда поставят ещё и производительный чип для запуска каких-либо видеоигр, которые можно запускать на ноутбуках или компьютерах Apple нового поколения, то можно будет смело говорить о значительном отрыве от ближайших соперников по сегменту. Всё же Apple за счёт своих процессоров способна легко предлагать пользователям то, чего не может быть у той же Google.