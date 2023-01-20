Apple TV нового поколения получит мощные чипы

Сегодня инсайдеры поведали нам о достаточно интересной информации про грядущую приставку Apple TV — они уверены, что производитель планирует выпустить устройство на достаточно производительном чипе, что позволит пользователю запускать на ТВ-приставке полноценные видеоигры и не только. Для многих это очень важный момент — в США, например, аудитория пользователей, которые предпочитают смотреть фильмы и сериалы посредством Apple TV, просто огромная, но в последнее время эта приставка начала постепенно уступать другим решениям компании в плане производительности. Инсайдеры утверждают, что уже в начале 2024 году производитель выпустит совершенно новое устройство на свежем чипе, который оставит конкурентов далеко позади.

Здесь стоит уточнить один очень простой момент — сейчас у Apple TV просто нет конкурентов. Дело в том, что на рынке есть несколько телевизионных приставок от крупных брендов, но они позволяют просто стримить фильмы и сериалы, тогда как Apple TV является настоящим мультимедийным комбайном с множеством функций и возможностей, которых у конкурентов нет и близко. А если сюда поставят ещё и производительный чип для запуска каких-либо видеоигр, которые можно запускать на ноутбуках или компьютерах Apple нового поколения, то можно будет смело говорить о значительном отрыве от ближайших соперников по сегменту. Всё же Apple за счёт своих процессоров способна легко предлагать пользователям то, чего не может быть у той же Google.
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