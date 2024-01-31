Apple Vision Pro бьёт рекорды продаж - 200 тысяч за 10 дней

Некоторое время назад аналитики предсказывали, что компания Apple не сможет продать достаточное количество гарнитур смешанной реальности, потому что для пользователей это слишком дорого. Но после открытия предварительных заказов количество проданных гарнитур Apple Vision Pro достигло отметки в 180 000 реализованных устройств — согласно оценкам аналитика Мин-Чи Куо. А теперь другой аналитик, который ранее предсказывал важные моменты в развитии компании Apple, заявил, что на деле ситуация даже лучше. Инсайдер, с которым связались журналисты издания MacRumors, утверждает, что за 10 дней с момента начала предварительных заказов было продано 200 000 гарнитур Vision Pro — вероятно, на текущий момент темпы продаж слегка замедлились, потому что все желающие явно получили свои гаджеты, но это всё равно крайне внушительный показатель.

Безусловно, при цене в 3 500 долларов эта новинка предназначена для разработчиков и состоятельных энтузиастов, поэтому не стоит ожидать, что продажи шлема затмят iPhone или даже Mac. Но это первая новая категория продуктов, которую Apple представила за достаточно долгое время, и даже при достаточно высокой цене компания сможет продать до 600 тысяч шлемов за первый год с момента релиза. И это с учётом того, что у гаджета пока что нет арсенала софта, который мог бы привлечь потенциальных покупателей, а аксессуаров пока что нет вовсе. Вероятно, в будущем устройство будет даже более успешным, чем на текущий момент.