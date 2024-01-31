Apple Vision Pro бьёт рекорды продаж - 200 тысяч за 10 дней

Некоторое время назад аналитики предсказывали, что компания Apple не сможет продать достаточное количество гарнитур смешанной реальности, потому что для пользователей это слишком дорого. Но после открытия предварительных заказов количество проданных гарнитур Apple Vision Pro достигло отметки в 180 000 реализованных устройств — согласно оценкам аналитика Мин-Чи Куо. А теперь другой аналитик, который ранее предсказывал важные моменты в развитии компании Apple, заявил, что на деле ситуация даже лучше. Инсайдер, с которым связались журналисты издания MacRumors, утверждает, что за 10 дней с момента начала предварительных заказов было продано 200 000 гарнитур Vision Pro — вероятно, на текущий момент темпы продаж слегка замедлились, потому что все желающие явно получили свои гаджеты, но это всё равно крайне внушительный показатель.

Безусловно, при цене в 3 500 долларов эта новинка предназначена для разработчиков и состоятельных энтузиастов, поэтому не стоит ожидать, что продажи шлема затмят iPhone или даже Mac. Но это первая новая категория продуктов, которую Apple представила за достаточно долгое время, и даже при достаточно высокой цене компания сможет продать до 600 тысяч шлемов за первый год с момента релиза. И это с учётом того, что у гаджета пока что нет арсенала софта, который мог бы привлечь потенциальных покупателей, а аксессуаров пока что нет вовсе. Вероятно, в будущем устройство будет даже более успешным, чем на текущий момент.
ASUS представила умные очки AirVision M1…
На выставке CES 2024 компания ASUS представила несколько новых и довольно интересных устройств, включая н…
MSI улучшила функцию разгона процессоров Intel в Z790…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI расширила функции разгона в BIOS вплоть до отметки в…
Apple Vision Pro бьёт рекорды продаж - 200 тысяч за 10 дней…
Некоторое время назад аналитики предсказывали, что компания Apple не сможет продать достаточное количеств…
Apple готовит новую колонку HomePod с выпуклым дисплеем…
Apple работает над технологией генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в нов…
Батарея Apple Vision Pro весит слишком много при низком объё…
На прошлогодней конференции WWDC компания Apple представила гарнитуру Vision Pro — это невероятно важное …
Появился первый чехол для Apple Vision Pro…
В июне на мероприятии WWDC 2023 компания Apple анонсировала свою передовую гарнитуру Vision Pro и с тех п…
Gigabyte выпустила карту расширения с модулем Wi-Fi 7…
Компания Gigabyte сегодня официально представила миру сетевую карту расширения PCIe, которая поддерживает…
ASUS представила карту расширения с поддержкой USB4…
Сегодня компания ASUS официально представила свою карту расширения USB4 с поддержкой последнего стандарта…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor