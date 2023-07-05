Apple Vision Pro банально не могут произвести на заводе

По информации, полученной от источников информационного издания Financial Times, Apple сократила производственные планы на гарнитуру Vision Pro, и очень существенно. Более того, согласно этим источникам, сокращение заказов на гарнитуру не связано со значительной стоимостью устройства или опасениями относительно уровня продаж на старте. Источники издания сообщили, что на сокращение объёмов производства повлияли технические трудности — производить столь сложное устройство действительно трудно и, вероятно, заводы просто не справятся с поставленной задачей. По словам источников, связанных с производством, одной из главных проблем, вероятно, является производство microOLED-дисплеев Vision Pro, которые, как сообщается, производятся компания Sony и TSMC.

По данным источников, эти передовые компоненты и технологии, необходимые для их производства, находятся настолько на ранней стадии разработки, что процесс их производства ещё не налажен и периодически крупные компании сталкиваются с серьёзными проблемами и не могут реализовать нужное количество готовой продукции. Это вполне ожидаемо — сразу после презентации многие технологические гиганты заявили, что дисплеи, которые хочет использовать Apple, являются абсолютно уникальным решением, которое пока что никто не производил. Соответственно, при разработке столь тонкого продукта вполне могут возникать трудности, что негативно скажется на конечном количестве готовых шлемов.
Apple Vision Pro банально не могут произвести на заводе…
По информации, полученной от источников информационного издания Financial Times, Apple сократила производ…
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