Apple Vision Pro будет поддерживать приложения с iPhone и iPad

Создаваемый на текущий момент компанией Apple магазин приложений для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro будет включать все совместимые приложения для iPhone и iPad по умолчанию. Приложения для iPad и iPhone появятся в новом App Store вместе с приложениями для visionOS. Как Apple уже заявляла ранее, она будет автоматически импортировать приложения для iOS и iPadOS в новую операционную систему смешанной реальности без каких-либо дополнительных действий. При необходимости разработчики могут оптимизировать свои приложения, но если в этом нет необходимости, то можно обойтись и без этого. «По умолчанию приложения для iPad и/или iPhone будут автоматически публиковаться в App Store на Apple Vision Pro. Большинство фреймворков, доступных в iPadOS и iOS, также включены в visionOS, что означает, что почти все приложения для iPad и iPhone могут работать на visionOS без изменений», — из официального пресс-релиза компании Apple.

Разработчики также могут создавать приложения для Vision Pro, используя комплект разработчика программного обеспечения VisionOS от Apple. Apple начала принимать заявки на комплекты разработчика Vision Pro в июле, что даёт разработчикам достаточно времени для работы с устройством до его официального запуска в начале следующего года. Возможно, мы даже узнаем больше о планах Apple в отношении Vision Pro во время мероприятия, посвященного iPhone 15, которое состоится 12 сентября. Всё же это очень важный гаджет.