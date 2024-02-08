Apple Vision Pro использует систему чиплетов для процессора R1

Можно смело заявить, что шлем дополненной реальности Apple Vision Pro — одно из самых сложных технологических устройств на планете. Так что специалистам iFixit пришлось потратить немало времени и сил, чтобы разобрать устройство и изучить материнскую плату, на которой помимо процессора M2 и сопроцессора R1 размещено ещё очень много интересных компонентов. Собственно, чип R1 обеспечивает беспрерывный опыт использования visionOS, тогда как процессор М2 отвечает за общую производительность системы. Кроме того, специалисты отмечают, что компания для изготовления процессора R1 могла задействовать технологический процесс чиплетов, когда несколько кристаллов объединяются в единую систему на кристалле внутри процессора.

К сожалению, у этого заявления нет подтверждения — для этого нужно провести рентгеновский анализ устройства и посмотреть на результаты буквально под микроскопом. Но в любом случае конструкция крайне сложная, она состоит из множество чипов и элементов, которые распаяны на печатной плате и не поддаются замене или ремонту. В случае поломки на материнской плате никак заменить дефектный компонент не выйдет — пользователю придётся либо полностью менять плату, либо заменить всё устройство (что по цене будет практически идентично, так как материнская плата с чипами стоит львиную долю от всего шлем. И, вероятно, в Apple уже работают над процессорами M3 и R2 для данного шлема, чтобы повысить производительность устройства.
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