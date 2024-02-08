Apple Vision Pro использует систему чиплетов для процессора R1

К сожалению, у этого заявления нет подтверждения — для этого нужно провести рентгеновский анализ устройства и посмотреть на результаты буквально под микроскопом. Но в любом случае конструкция крайне сложная, она состоит из множество чипов и элементов, которые распаяны на печатной плате и не поддаются замене или ремонту. В случае поломки на материнской плате никак заменить дефектный компонент не выйдет — пользователю придётся либо полностью менять плату, либо заменить всё устройство (что по цене будет практически идентично, так как материнская плата с чипами стоит львиную долю от всего шлем. И, вероятно, в Apple уже работают над процессорами M3 и R2 для данного шлема, чтобы повысить производительность устройства.