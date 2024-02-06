Apple Vision Pro изготовили из пластика

Изначально многие пользователи были уверены, что гарнитура Apple Vision Pro изготовлена из премиальных и достаточно прочных материалов, потому что в противном случае сложно оправдать стоимость гаджета в 3500 долларов. К сожалению, тест на царапины показывает, что Apple пошла на уступки в плане подбора материалов и прочным устройство точно назвать нельзя. На самом деле это достаточно хрупкое устройство, с которым нужно обращаться крайне аккуратно. Блогер под ником JerryRigEverything посредством простых манипуляций выяснил, что фронтальная панель Apple Vision Pro царапается на уровне твёрдости 3. Здесь стоит отметить, что обычно на этом уровне твёрдости царапается пластик и его производные, тогда как стекло начинает царапаться на 6 или даже 7 уровне твёрдости.

Соответственно, это указывает на то, что компания использовала именно пластик для покрытия фронтальной панели, а не более дорогое стекло. При этом сама компания заявляет, что фронтальная панель шлема выполнена из ламинированного стекла — это сказано и на странице продукта Apple Vision Pro. Ещё одним шокирующим открытием является то, что внешние линзы тоже выполнены из пластика. Соответственно, протирать эти линзы салфетками, использовать средства для очистки и всё в таком духе категорически нельзя, хотя сам производитель об этом не предупреждает. Довольно странный подход к материалам, учитывая, что это крайне дорогое устройство премиального уровня за 3500 долларов.
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