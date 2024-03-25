Apple Vision Pro изготовят из золота и кожи

Можно с уверенностью заявить, что шлем Apple Vision Pro является передовой гарнитурой дополненной реальности, которая существенно изменила индустрию развлечений. Ведь раньше VR-шлемы не были такими продвинутыми и такого перечня возможностей не предоставляли. Но, конечно, хотя Apple создала продукт, который способен выполнять массу интересных функций, его цена намного выше, чем у любого потенциального конкурента. И намного выше, чем готовы платить многие пользователи. Стоимость базовой модели Vision Pro составляет 3499 долларов, что соизмеримо со стоимостью бывшего в употреблении неплохого автомобиля. Но в компании Caviar решили, что стоит ещё повысить стоимость шлема, и модифицировали Vision Pro при помощи натуральной кожи и 18-каратного золота.

При этом представители Caviar заявили, что на разработку такого продукта нужно немало времени и компания планирует выпустить собственную модифицированную версию Vision Pro с покрытием из 18-каратного золота в следующем году. Естественно, данная версия обойдётся потенциальному покупателю намного дороже, чем даже самая дорогая конфигурация гарнитуры от Apple. И хотя данный продукт явно создавали не для всех, он действительно хорошо выглядит в золотом исполнении. Это не тот случай, когда применения дорогой кожи и золота делают смартфон или планшет чрезмерно вычурным и не слишком стильным. С другой стороны, даже страшно представить сколько такое устройство стоит — золота здесь очень много.