Apple Vision Pro не подходит для людей в очках

Согласно последней информации информационного издания Bloomberg, компания Apple активно работает над решением двух больших проблем с её гарнитурой виртуальной и дополненной реальности Vision Pro. Всё дело в том, что пользователи, которым удалось познакомиться с Vision Pro до официального релиза, очень жалуются на вес устройства, а также на несовместимость шлема с различными видами очков, которые корректируют зрение человека. Для следующего поколения Vision Pro компания Apple планирует кардинально уменьшить размеры гаджета и повысить эффективность устройства, чтобы для шлема не нужно было задействовать дополнительную аккумуляторную батарею.

Инсайдеры уверены, что Apple изначально планировала выпустить Vision Pro со встроенным аккумулятором, но из-за дополнительного веса пришлось использовать внешний аккумулятор и кабель — это нравится далеко не всем пользователям. При этом у шлема просто нет достаточно места внутри гарнитуры, чтобы пользователь мог пользоваться устройством вместе со своими очками для зрения. Одним из способов решения этой проблемы является отправка Vision Pro с индивидуальными линзами, соответствующими рецепту от врача пользователя, но в этом случае сроки производства существенно увеличатся, плюс в случае поломки или замены пользователь окажется в очень сложной ситуации. Эту проблему сейчас уже никак не решить, так что покупатели будут сами принимать решение покупать или не покупать данный гаджет.
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