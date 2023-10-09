Apple Vision Pro не подходит для людей в очках

Инсайдеры уверены, что Apple изначально планировала выпустить Vision Pro со встроенным аккумулятором, но из-за дополнительного веса пришлось использовать внешний аккумулятор и кабель — это нравится далеко не всем пользователям. При этом у шлема просто нет достаточно места внутри гарнитуры, чтобы пользователь мог пользоваться устройством вместе со своими очками для зрения. Одним из способов решения этой проблемы является отправка Vision Pro с индивидуальными линзами, соответствующими рецепту от врача пользователя, но в этом случае сроки производства существенно увеличатся, плюс в случае поломки или замены пользователь окажется в очень сложной ситуации. Эту проблему сейчас уже никак не решить, так что покупатели будут сами принимать решение покупать или не покупать данный гаджет.