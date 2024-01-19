Apple Vision Pro не получит приложения для YouTube

Несколько недель назад появилась информация о том, что приложение Netflix не будет работать на передовом устройстве Apple Vision Pro, а теперь информационное издание Bloomberg сообщает, что YouTube и Spotify также не планируют выпускать приложения для этого устройства с дополненной реальностью. Официальные представители компаний сообщили, что ни одна из этих служб не запустит отдельное приложение для visionOS, и их приложения для iPad также не будут поддерживаться на этом VR-гарнитуре стоимостью 3500 долларов. Сервисы по-прежнему будут доступны через браузер, но, очевидно, опыт использования будет довольно спорным, учитывая, что никакой оптимизации клиента для интерфейса шлема не будет — а это существенно усложнит процесс взаимодействия.

Это достаточно странное решение, ведь у YouTube есть отдельное приложение для других шлемов дополненной реальности, а Spotify никогда не разрабатывало приложение для какой-либо VR-гарнитуры, но всё же могла бы реализовать эту функцию буквально за неделю — для этого есть все необходимые инструменты. Кроме того, приложения мессенджеров, социальных сетей и некоторых популярных сервисов тоже не будут доступны на данном устройстве, так что пользователи шлема за такие огромные деньги будут слегка ограничены на старте. Вероятно, в будущем контента будет больше, но пока что это вызывает массу вопросов, потому что зачем такой дорогой гаджет, если контента для него никто не создал. Это вызывает сомнения.