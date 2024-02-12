Apple Vision Pro погубит продажи iPad

В течение последних нескольких дней Apple Vision Pro буквально завоевала несколько рынков в мире, получая массу хвалебных отзывов и положительных комментариев от пользователей и журналистов. Интересно, что устройству удалось получить настолько положительные комментарии, несмотря на ошеломляющую цену в 3500 долларов за базовую модель с минимальным объёмом памяти и без дополнительных аксессуаров. И теперь некоторые аналитики мобильного рынка высказывают предположение, что этот шлем дополненной реальности будет постепенно отбирать рынок у iPad, потому что во многом сценарии их использования идентичные.

Здесь хотелось бы напомнить, что на протяжении многих лет Apple пытается позиционировать свою линейку iPad как замену Mac или ноутбука. В техническом плане тонкие и лёгкие планшеты калифорнийского гиганта превосходят конкурентов, но их основным недостатком всегда была операционная система iPadOS. Даже с поддержкой клавиатуры и мыши, а также релизом профессиональных приложений, стратегия не оправдалась, потому что никто планшеты для профессиональной работы не покупает — в этом нет никакого смысла, так как хорошая комплектация планшета по цене соизмерима с хорошим ноутбуком. И теперь в планшетах будет ещё меньше смысла, потому что шлем дополненной реальности приносит куда больше положительных эмоций, чем планшет, и когда его цена будет немного ниже, продажи iPad существенно упадут. В этом можно не сомневаться на самом деле.
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