Apple Vision Pro погубит продажи iPad

Здесь хотелось бы напомнить, что на протяжении многих лет Apple пытается позиционировать свою линейку iPad как замену Mac или ноутбука. В техническом плане тонкие и лёгкие планшеты калифорнийского гиганта превосходят конкурентов, но их основным недостатком всегда была операционная система iPadOS. Даже с поддержкой клавиатуры и мыши, а также релизом профессиональных приложений, стратегия не оправдалась, потому что никто планшеты для профессиональной работы не покупает — в этом нет никакого смысла, так как хорошая комплектация планшета по цене соизмерима с хорошим ноутбуком. И теперь в планшетах будет ещё меньше смысла, потому что шлем дополненной реальности приносит куда больше положительных эмоций, чем планшет, и когда его цена будет немного ниже, продажи iPad существенно упадут. В этом можно не сомневаться на самом деле.