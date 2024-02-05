Apple Vision Pro получил приложение ChatGPT

В прошлом году на мероприятии WWDC руководство компании Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro — теперь, когда шлем уже отправился в релиз, компания активно работает над созданием передового софта, чтобы привлечь внимание аудитории. Кроме того, данным вопросом занимаются и сторонние разработчики, чтобы предоставить аудитории возможность получить доступ к уникальным решениям — например, приложение ChatGPT от OpenAI теперь доступно для Vision Pro, и пользователи могут загрузить его абсолютно бесплатно (платная подписка, конечно, покупается отдельно). Приложение ChatGPT для Vision Pro от OpenAI объединяет искусственный интеллект и дополненную реальность, позволяя пользователям создавать текст, изображения и многое другое в виртуальном пространстве.

В приложении используется модель GPT-4 Turbo от OpenAI, которая является последней версией её большой языковой модели. Пользователи могут задавать вопросы, получать на них ответы и получать советы по практически любому вопросу. Версия приложения также поддерживает генерацию изображений внутри приложения. Это первый шаг для компании, который позволит ChatGPT развиваться в области дополненной реальности. Вероятно, в ближайшем будущем подобных приложений будет гораздо больше — пользователям нравятся технологии дополненной реальности и искусственный интеллект, так что интеграция одного в другое точно будет приносить удовольствие и деньги разработчикам.
Apple Vision Pro получит прошлогодний чип М2…
В ходе официального анонса шлема дополненной реальности Apple Vision Pro компания Apple заявила, что ново…
Apple готовится к старту продаж шлема Vision Pro…
Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple поступит в продажу 2 февраля текущего года, а предварител…
Apple уже работает над шлемом Vision Pro 2…
Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple вызывает большой интерес у многих энтузиастов, поскольку …
Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое сле…
Новый iMac очень трудно ремонтировать…
Недавно Apple обновила свой 24-дюймовый iMac, оснастив его первым 3-нм процессором M3. Вскоре после этого…
SSD-накопители подорожают на 55%…
Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время нас ждёт значительное повышение цен в отрасли хранения дан…
NACON представила RIG 800 PRO и RIG 500 PRO…
Сегодня NACON официально представила довольно интересные для геймеров устройства, которые позволят получа…
Apple готовит новую колонку HomePod с выпуклым дисплеем…
Apple работает над технологией генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в нов…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor