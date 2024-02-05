Apple Vision Pro получил приложение ChatGPT

В прошлом году на мероприятии WWDC руководство компании Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro — теперь, когда шлем уже отправился в релиз, компания активно работает над созданием передового софта, чтобы привлечь внимание аудитории. Кроме того, данным вопросом занимаются и сторонние разработчики, чтобы предоставить аудитории возможность получить доступ к уникальным решениям — например, приложение ChatGPT от OpenAI теперь доступно для Vision Pro, и пользователи могут загрузить его абсолютно бесплатно (платная подписка, конечно, покупается отдельно). Приложение ChatGPT для Vision Pro от OpenAI объединяет искусственный интеллект и дополненную реальность, позволяя пользователям создавать текст, изображения и многое другое в виртуальном пространстве.

В приложении используется модель GPT-4 Turbo от OpenAI, которая является последней версией её большой языковой модели. Пользователи могут задавать вопросы, получать на них ответы и получать советы по практически любому вопросу. Версия приложения также поддерживает генерацию изображений внутри приложения. Это первый шаг для компании, который позволит ChatGPT развиваться в области дополненной реальности. Вероятно, в ближайшем будущем подобных приложений будет гораздо больше — пользователям нравятся технологии дополненной реальности и искусственный интеллект, так что интеграция одного в другое точно будет приносить удовольствие и деньги разработчикам.