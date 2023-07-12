Apple Vision Pro получил уникальную оперативную память

По данным информационного издания Korea Herald, в Apple Vision Pro используется 1-гигабитная DRAM-память, спроектированная для работы с чипсетом R1. На конференции WWDC 2023 Apple сообщила, что гарнитура оснащена 12-ю камерами, пятью сенсорами и шестью микрофонами, и все эти данные должны быть обработаны и отображены на двух micro-LED-панелях в разрешении 4K без задержек, чтобы обеспечить наилучший опыт использования. Специально разработанная DRAM-память от SK hynix позволяет это сделать. Хотя представитель SK hynix, по сообщениям поставщиков секретной информации, заявил, что компания не комментирует своих клиентов и их продукты, в слитой документации говорится, что 1-гигабитная DRAM-память имеет в восемь раз больше контактов, что приводит к снижению задержек при использовании больших объёмов памяти.

Новый чип, также известный как Low Latency Wide, производится с использованием специального метода упаковки под названием Fan-Out Wafer Level Packaging, что повышает энергоэффективность. Хотя технология, применяемая для проектирования DRAM-чипа, не является прорывной и не самой быстрой, индивидуальный подход к дизайну гарантирует, что Apple Vision Pro в итоге получит двукратное увеличение скорости обработки данных. Правда, за все эти уникальные разработки, технологии и производство в конечном итоге придётся слишком много заплатить, что, конечно, скажется на цене текущего и последующих поколений устройств от Apple.
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