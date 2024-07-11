Apple Vision Pro продаётся просто ужасно

С другой стороны, по данным, опубликованным изданием Bloomberg, ожидается, что в текущем квартале поставки шлемов Apple Vision Pro сократятся на 75 процентов. Одной из главных причин такого спада является слишком высокая цена устройства, базовая модель которого стоит 3500 долларов. Но инсайдеры считают, что не только высокая цена отпугивает покупателей. Журналисты издания The Verge, например, сообщают, что клиенты, которые заплатили внушительные деньги за этот шлем, возвращают его после нескольких недель использования, потому что просто не видят в Apple Vision Pro никакой реальной пользы. Это неплохая игрушка на пару дней, но достаточно быстро пользователь обнаруживает, что делать со шлемом нечего, а софта практически нет.