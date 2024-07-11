Apple Vision Pro продаётся просто ужасно

Технологического превосходства шлема дополненной реальности Apple Vision Pro над конкурентами оказалось недостаточным для того, чтобы гарнитура завоевала популярность в США. Аналитики местного рынка предоставляют данные, которые показывают, что устройство всё ещё не достигло отметки в 100 000 проданных единиц на этом рынке, что является просто ужасным показателем с учётом того, что Америка — крупнейший рынок электроники после Китая. Специалисты данного сегмента уверены, что модель может не достичь и полумиллиона проданных устройств за год, но ситуацию может изменить старт продаж шлема на рынках других стран — не зря Apple на последней презентации WWDC 2024 объявила, что выпустит гаджет в Европе и Китае.

С другой стороны, по данным, опубликованным изданием Bloomberg, ожидается, что в текущем квартале поставки шлемов Apple Vision Pro сократятся на 75 процентов. Одной из главных причин такого спада является слишком высокая цена устройства, базовая модель которого стоит 3500 долларов. Но инсайдеры считают, что не только высокая цена отпугивает покупателей. Журналисты издания The Verge, например, сообщают, что клиенты, которые заплатили внушительные деньги за этот шлем, возвращают его после нескольких недель использования, потому что просто не видят в Apple Vision Pro никакой реальной пользы. Это неплохая игрушка на пару дней, но достаточно быстро пользователь обнаруживает, что делать со шлемом нечего, а софта практически нет.