Apple Vision Pro продадут партией в 80 тысяч единиц за первый месяц

Предварительные заказы на Apple Vision Pro откроют уже совсем скоро, 19 января, а официальный релиз AR-шлема запланирован на 2 февраля. Учитывая, что устройство будет запущено только на одном рынке (пока что продавать модель планируют только в США), аналитики считают, что компанией Apple было подготовлено всего 80 000 единиц готовой продукции для продажи, но первую партию распродадут очень быстро и компания будет вынуждена увеличивать производство. Специалисты уверены, что шлем Apple Vision Pro будет распродан сразу после открытия предварительных заказов, и аналитики из компании TF International Securities уверены в огромном спросе на новинку даже несмотря на высокую цену в 3500 долларов за базовый комплект без аксессуаров.

И если компания действительно продаст за первый месяц от 60 000 до 80 000 единиц, Apple может получить до 280 миллионов долларов прибыли буквально на релизе — это огромная прибыль на самом деле. Впрочем, даже в этом случае первая партия Apple Vision Pro может быть скорее испытательным релизом, чтобы увидеть, как рынок отреагирует на такой продукт. Всё же стоимость в 3500 долларов оттолкнёт определённую аудиторию, плюс после того, как волна шумихи вокруг релиза стихнет, продажи могут сильно упасть до критического минимума. Будет интересно посмотреть на реальный опыт использования данного шлема, посмотреть на обзоры, а потом уже решить насколько устройство действительно интересно потенциальным покупателям за такую цену.