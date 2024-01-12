Apple Vision Pro продадут партией в 80 тысяч единиц за первый месяц

Предварительные заказы на Apple Vision Pro откроют уже совсем скоро, 19 января, а официальный релиз AR-шлема запланирован на 2 февраля. Учитывая, что устройство будет запущено только на одном рынке (пока что продавать модель планируют только в США), аналитики считают, что компанией Apple было подготовлено всего 80 000 единиц готовой продукции для продажи, но первую партию распродадут очень быстро и компания будет вынуждена увеличивать производство. Специалисты уверены, что шлем Apple Vision Pro будет распродан сразу после открытия предварительных заказов, и аналитики из компании TF International Securities уверены в огромном спросе на новинку даже несмотря на высокую цену в 3500 долларов за базовый комплект без аксессуаров.

И если компания действительно продаст за первый месяц от 60 000 до 80 000 единиц, Apple может получить до 280 миллионов долларов прибыли буквально на релизе — это огромная прибыль на самом деле. Впрочем, даже в этом случае первая партия Apple Vision Pro может быть скорее испытательным релизом, чтобы увидеть, как рынок отреагирует на такой продукт. Всё же стоимость в 3500 долларов оттолкнёт определённую аудиторию, плюс после того, как волна шумихи вокруг релиза стихнет, продажи могут сильно упасть до критического минимума. Будет интересно посмотреть на реальный опыт использования данного шлема, посмотреть на обзоры, а потом уже решить насколько устройство действительно интересно потенциальным покупателям за такую цену.
Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое сле…
Google работает над новым сервисом на базе ИИ…
Компания Google прямо сейчас работает над новым проектом на базе искусственного интеллекта, который спосо…
MSI улучшила функцию разгона процессоров Intel в Z790…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI расширила функции разгона в BIOS вплоть до отметки в…
Apple запретила разработку софта под Vision Pro на компьютер…
Появилась весьма интересная информация, которая указывает на развитие будущих продуктов компании Apple в …
Apple готовит новую колонку HomePod с выпуклым дисплеем…
Apple работает над технологией генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в нов…
Noctua представила передовой кулер NH-U14S TR5-SP6…
Если вы следите за новостями на рынке компьютерных комплектующих, то знаете, что вчера был официально пре…
Apple Vision Pro столкнулся с проблемами производства компон…
Шлем дополненной реальности Apple Vision Pro был представлен на мероприятии WWDC 2023, но тогда компания …
Apple готовится существенно обновить компьютер iMac…
Инсайдеры заявили, что процессор M3 от Apple изначально должен был появиться в этом году с улучшенными ха…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor