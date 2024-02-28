Apple Vision Pro продадут тиражом 800 тысяч за год

Предполагается, что когда вау-эффект пройдёт и пользователи успокоятся, стоимость в 3499 долларов будет существенным барьером для миллионов потребителей со всего мира. К счастью, у Apple есть планы представить более доступный шлем, но он поступит в продажу лишь в 2025 году. Кроме того, на текущий момент есть информация о том, что примерно 30% пользователей возвращают своё устройство назад в магазин, так как они просто не разобрались с настройкой и не хотят дальше пользоваться этим устройством. Это немного грустно, потому что гаджет на самом деле отменный, но всё же если вы платите 3500 долларов и при этом не понимаете как устройством пользоваться, то, вероятно, производителю стоит потрудиться немного больше над этим вопросом — особенно в будущем.