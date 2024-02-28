Apple Vision Pro продадут тиражом 800 тысяч за год

Изначально специалисты предвещали, что шлем дополненной реальности Apple Vision Pro будет распродан за год тиражом в 500 000 единиц. Однако после релиза аналитики компании TF International Securities пересмотрел свои предсказания относительно этого гаджета — теперь они уверены, что AR-очки могут преодолеть отметку в 700 000 или даже 800 000 проданных единиц за год. Впрочем, даже несмотря на 800 тысяч потенциальных устройств за год, аналитики компании считают, что гарнитура смешанной реальности является нишевым продуктом, которое получит ограниченную популярность в первую очередь из-за слишком высокой стоимости — пользователи не готовы платить столько денег за не совсем понятный для них продукт.

Предполагается, что когда вау-эффект пройдёт и пользователи успокоятся, стоимость в 3499 долларов будет существенным барьером для миллионов потребителей со всего мира. К счастью, у Apple есть планы представить более доступный шлем, но он поступит в продажу лишь в 2025 году. Кроме того, на текущий момент есть информация о том, что примерно 30% пользователей возвращают своё устройство назад в магазин, так как они просто не разобрались с настройкой и не хотят дальше пользоваться этим устройством. Это немного грустно, потому что гаджет на самом деле отменный, но всё же если вы платите 3500 долларов и при этом не понимаете как устройством пользоваться, то, вероятно, производителю стоит потрудиться немного больше над этим вопросом — особенно в будущем.
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