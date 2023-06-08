Apple Vision Pro работает на частоте в 90 Гц

Западные журналисты заявляют, что шлем Apple Vision Pro будет доступен только через шесть месяцев, так что вполне возможны небольшие изменения в аппаратной части. Именно поэтому компания не вдавалась в подробности о спецификациях AR-гарнитуры, чтобы пользователи со всего мира не акцентировали своё внимание на, вероятно, низкой частоте обновления дисплеев. Но в рамках другой презентации для журналистов в компании заявили, что дисплеи не поддерживают технологию ProMotion, которая работает с частотой 120 Гц. Соответственно, на текущий момент мы знаем, что Apple Vision Pro оснащён двумя 4K-панелями на основе micro-LED с разрешением 23 миллиона пикселей, но в маркетинговом материале не упоминается термин ProMotion. Лишь в документации указано, что данные дисплеи работают на частоте обновления в 90 Гц. Это не самая высокая частота, безусловно, но и это ещё не всё.

В документации указано, что при просмотре фильмов или контента с движением с частотой 24 кадра в секунду, частота обновления увеличится до 96 Гц. Хотя это не слишком много, дополнительная частота обновления снизит рывки кадров при просмотре фильмов с частотой 24 кадров в секунду. Странно, конечно, что производителю приходится идти на такие ухищрения, ведь на самом деле можно было бы просто реализовать более умную адаптивную систему частоты кадров. Но это первый в своём роде продукт и говорить об успехе с первой же попытки было бы странно — компании сначала нужно отработать некоторые технологии.