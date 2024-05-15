Apple Vision Pro скоро начнут продавать по всему миру

Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro, представленный в июне прошлого года, поступил в продажу в США ещё в феврале текущего года, но за пределами страны купить его было достаточно проблематично, если не сказать нереально. Но сегодня генеральный директор компании Apple Тим Кук официально подтвердил, что Vision Pro появится в Китае позже в этом году, хотя точные сроки запуска продукта пока что не сообщаются. Однако устройство и аккумуляторная батарея шлема уже получили сертификацию 3C в Китае, что обычно производители делают перед самым запуском гаджета в продажу. Журналисты информационного издания Bloomberg сообщают, что компания из Купертино планирует выпустить гарнитуру в других странах после проведения WWDC, который пройдёт с 10 по 14 июня 2024 года.

Это полностью противоречит утверждению инсайдера Мин-Чи Куо, который предполагал, что Apple выпустит Vision Pro за пределами США до WWDC. А обычно данный инсайдер достаточно точно описывает планы компании Apple. Например, он заявил, что помимо Китая компания Apple представит Vision Pro в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Великобритании. Bloomberg утверждает, что сотни сотрудников розничных магазинов Apple уже прилетели в Купертино для прохождения обучения по демонстрации Vision Pro покупателям, что указывает на то, что эти страны будут одними из первых международных рынков для Vision Pro. Интересно, что при этом объёмы продаж шлемов постепенно падают.