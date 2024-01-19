Apple Vision Pro весит больше килограмма

Предзаказы на Apple Vision Pro были открыты сегодня днём (примерно в обед), а уже в первый час даты доставки были перенесены на март 2024 года, то есть можно с уверенностью заявить, что спрос на устройство есть и он очень высокий — некоторым пользователям придётся ждать доставки два-три месяца. Компания также поделилась техническими деталями гарнитуры, которые ранее были неизвестны. Например, стало известно, что гарнитура Vision Pro весит столько же, сколько и iPad Pro с диагональю экрана 12,9 дюйма (650 граммов). Кроме того, устройство оснащено двумя дисплеями microLED с разрешением 4K и частотой обновления 100 Гц.

Однако вес гарнитуры также зависит от выбранной конфигурации Light Seal. Аккумулятор Vision Pro весит 353 грамма, то есть к 650 граммам стоит добавлять вес аккумуляторной батареи — в этом случае устройство весит 1 килограмм и 3 грамма. При этом гарнитура Apple поддерживает частоту обновления только в 100 Гц, в отличие от iPad Pro, где частота обновления адаптивная и зависит от ситуации. Тем не менее, эта частота обновления достаточно высокая для выполнения поставленных задач — работы, развлечений и игр. Но уже сейчас становится понятно, что это крайне спорный гаджет. Вес в 1 килограмм — внушительный показатель. Просто попробуйте носить очки, которые весят столько, и всё станет ясно уже через час. Кроме того, постоянная частота в 100 Гц это хорошо, но 120 Гц есть даже в смартфонах бюджетного класса — почему картинку не сделали достаточно плавной?