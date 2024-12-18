Apple Vision Pro вскоре получит преемника

Гарнитура дополненной реальности Vision Pro от Apple является весьма впечатляющим устройством, но несмотря на достоинства гаджета, его высокая цена делает Vision Pro недоступным для большинства потребителей — всё же далеко не все готовы отдать 3500 долларов за устройство, которое потом, возможно, не будет использоваться на повседневной основе. Это заставляет Apple работать над более доступной версией устройства и, как оказалось, компания Apple также разрабатывает умные очки с дополненной реальностью, которые будут напоминать обычные солнцезащитные очки. Но, по словам инсайдеров, Apple явно не торопится с выпуском таких очков, уделяя значительное время исследованиям и разработке, чтобы сделать всё правильно и привлечь внимание потенциальных покупателей сразу же на релизе.

Такой подход контрастирует с поспешными действиями конкурентов, которые стараются быстрее выйти на рынок, предоставляя потенциальным покупателям весьма непонятные гаджеты по высокой цене. С другой стороны, стоит понимать, что хотя конкуренты и выпустили не очень качественные устройства, но они их всё же отправили в релиз, наладили производство и смогли на этом заработать, пусть и не очень много. У компании Apple с её шлемом виртуальной реальности тоже вышло не очень гладко, но компания продолжает работать в этом направлении, создавая действительно уникальное устройство. Даже в той ситуации, когда это устройство никто не хочет покупать на данный момент.
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