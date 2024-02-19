Apple Vision Pro второго поколения появится только в 2025 году

Релиз шлема дополненной реальности Apple Vision Pro вызвал ряд положительных отзывов, включая комментарии от глав крупнейших компаний в мире. Однако это не значит, что продукт идеальный, потому что помимо цены в 3500 долларов есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются обычные пользователи. К счастью, у Apple есть достаточно времени, чтобы их исправить, так как последний отчёт инсайдеров гласит, что следующая версия шлема появится как минимум через 18 месяцев, что даёт компании достаточно времени для апгрейдов. Стоит напомнить, что инсайдеры сообщали, что работа над преемником Apple Vision Pro началась ещё до того, как была анонсирована первая версия на презентации компании WWDC 2023. Однако американскому гиганту необходимо достичь определённого уровня продаж для текущей версии перед тем, как представить вторую.

Такой большой временной разрыв между двумя релизами может быть не идеальным сценарием для покупателей, но это должно позволить устройству набрать армию поклонников по всему миру — за полтора года шлем явно будет продан внушительным тиражом и будет больше желающих купить вторую версию. Кроме того, дополнительное время должно позволить компании реализовать новые технологии, ради которых пользователи будут покупать устройство в будущем. Правда, никто из инсайдеров не говорит о снижении стоимости модели второго поколения — вероятно, снижать цену компания пока что не планирует, потому что продаются шлемы и так очень хорошо.
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