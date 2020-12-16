Apple Watch получили важнейшую функцию

Хотя поначалу люди сомневались и даже опасались того, какую роль умные часы будут играть в современной жизни, Apple Watch смогли занять свою нишу, которую их конкуренты теперь активно пытаются наверстать. Эта ниша сосредоточена на мониторинге и измерении состояния здоровья пользователей с потребностью в специальном, дорогом и громоздком медицинском оборудовании. А последнее обновление watchOS 7.2 предлагает еще одну функцию, которая, возможно, не спасет, но, вероятно, улучшит жизнь в любом случае. Начиная с watchOS 7, Apple Watch уже получили возможность определять, имеет ли пользователь низкий уровень кардио-фитнеса, он же кардиореспираторный фитнес. Это достигается путем измерения максимального потребления кислорода пользователя. Падение ниже допустимого диапазона в значительной степени предполагает, что вы подвергаетесь риску кардиореспираторных проблем.

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