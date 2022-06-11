Apple анонсировала технологию масштабирования MetalFX Upscaling

Apple разрабатывает технологию масштабирования, получившая название MetalFX Upscaling. На данный момент, Apple не поделилась какими-либо результатами или демонстрациями с использованием MetalFX Upscaling. Технология Metal 3 API Apple добавляет такие улучшения как, быстрая загрузка (аналог Apple DirectStorage), автономную компиляцию шейдеров, шейдеры, новые функции трассировки лучей и серверную часть Metal для PyTorch.

Одной из первых игр, использующих Metal 3 API, будет No Man's Sky, которая появится на iPad и Mac в конце этого года. Resident Evil Village от Capcom также выйдет на Mac в этом году.