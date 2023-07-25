Apple бесплатно предоставит Vision Pro разработчикам софта

Каждому разработчику, которому предоставят этот набор, также будут предоставлены два запроса на поддержку кода для устранения проблем сот самих инженеров компании Apple, так как технология новая и требует определённой помощи в создании софта. Так как каждый шлем Apple Vision Pro принадлежит компании, с ним необходимо бережно обращаться и использовать соответствующим образом. Apple утверждает, что AR-очки должны быть размещены в безопасном и закрытом рабочем пространстве, к которому есть доступ только у разработчиков, одобренных для работы с этим устройством. И по истечению срока аренды данное устройство должно быть возвращено производителю, так как даже эти образцы компания Apple старается оставлять у себя — всё же слишком дорогое удовольствие дарить комплекты по 3500 долларов.