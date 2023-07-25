Apple бесплатно предоставит Vision Pro разработчикам софта

По официальной информации от самой компании Apple, шлем дополненной реальности Apple Vision Pro для обычных пользователей должен поступить в продажу в начале следующего года, но если вы являетесь разработчиком, то у вас уже есть возможность получить доступ к нему гораздо раньше и бесплатно, чтобы начать создавать и тестировать приложения на новой платформе visionOS. На веб-сайте Apple указано, что помимо предоставления Apple Vision Pro в качестве арендного устройства, разработчики получат помощь в настройке гаджета в первый раз, а также смогут получать консультации у экспертов Apple по дизайну пользовательского интерфейса, направлению разработки и другим вопросам.

Каждому разработчику, которому предоставят этот набор, также будут предоставлены два запроса на поддержку кода для устранения проблем сот самих инженеров компании Apple, так как технология новая и требует определённой помощи в создании софта. Так как каждый шлем Apple Vision Pro принадлежит компании, с ним необходимо бережно обращаться и использовать соответствующим образом. Apple утверждает, что AR-очки должны быть размещены в безопасном и закрытом рабочем пространстве, к которому есть доступ только у разработчиков, одобренных для работы с этим устройством. И по истечению срока аренды данное устройство должно быть возвращено производителю, так как даже эти образцы компания Apple старается оставлять у себя — всё же слишком дорогое удовольствие дарить комплекты по 3500 долларов.