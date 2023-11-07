Apple больше не хочет выпускать компьютеры iMac

Сегодня компания Apple официально подтвердила, что сохранит размер экрана в своей линейке iMac на уровне 21,5 дюйма и не планирует выпускать 27-дюймовую версию настольного компьютера с чипом серии M. Это также может означать, что запуск более мощного компьютера iMac Pro теперь под угрозой, но, с другой стороны, у компании уже есть огромный ассортимент продукции самого различного формата, поэтому многие потребители, возможно, не особо и ждали обновлённой рабочей станции iMac Pro. Впрочем, даже если Apple не планирует выпускать 27-дюймовую модель iMac, существует возможность, что компания представит варианты той же системы, но с гораздо большими размерами экрана. Согласно утечке, которая уже около месяца гуляет по сети, компания планирует выпустить 42-дюймовый OLED iMac, но это произойдёт через несколько лет.

Более того, компания не планирует делать устройство доступным для широких масс, что значит, что этот компьютер будет крайне дорогостоящим удовольствием. Как будто все остальные компьютеры компании Apple являются доступными решениями для широкой аудитории. Так что сам факт, что компания не планирует в ближайшем будущем обновлять iMac и его Pro-версию вовсе не говорит о том, что у компании вовсе нет идей в этом направлении. Нет, просто производитель делает ставку немного на другое направление, потому что сейчас ноутбуки правят миром и покупают их куда лучше стационарных компьютеров. На то есть целый ряд причин, но основная — мобильность.
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