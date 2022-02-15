Apple будет использовать Memoji и SharePlay для FaceTime на своей гарнитуре дополненной реальности

По словам Марка Гурмана, AR-гарнитура Apple будет уделять большое внимание играм, потреблению мультимедиа и общению. На данный момент подробностей мало. На прошлой неделе стало известно, что гарнитура дополненной реальности будет работать под управлением «realityOS» , которая имеет внутреннее кодовое название «Oak». Версия FaceTime для виртуальной реальности будет выглядеть примерно так, вы можете находиться в конференц-зале с десятками людей. Вместо того, чтобы видеть их настоящие лица, вы увидите их 3D-версии (Memojis). Предполагается, что гарнитура сможет определять выражение лица человека в режиме реального времени, что сделает его использование довольно реалистичным. Memoji был впервые представлен в 2018 году с запуском iOS 12.