Apple будет использовать Memoji и SharePlay для FaceTime на своей гарнитуре дополненной реальности

Ходят слухи, что Apple выпустит свою гарнитуру AR в ближайшие годы, согласно последним сообщениям, либо в 2023, либо в 2024 году. Хотя последнее слово остается за Apple, все, что мы можем сделать на данный момент, это предположить, что гарнитура приготовила для пользователей. Согласно новому отчету, AR-гарнитура Apple будет использовать Memoji и SharePlay для FaceTime.

По словам Марка Гурмана, AR-гарнитура Apple будет уделять большое внимание играм, потреблению мультимедиа и общению. На данный момент подробностей мало. На прошлой неделе стало известно, что гарнитура дополненной реальности будет работать под управлением «realityOS» , которая имеет внутреннее кодовое название «Oak». Версия FaceTime для виртуальной реальности будет выглядеть примерно так, вы можете находиться в конференц-зале с десятками людей. Вместо того, чтобы видеть их настоящие лица, вы увидите их 3D-версии (Memojis). Предполагается, что гарнитура сможет определять выражение лица человека в режиме реального времени, что сделает его использование довольно реалистичным. Memoji был впервые представлен в 2018 году с запуском iOS 12.