Apple будет производить свои авто на заводах Toyota

Apple, по всей видимости, ведет переговоры с другим известным производителем автомобилей о выпуске собственных автомобилей под собственной маркой. На текущий момент аналитики заявляют, что компания может заключить сделку с Toyota на сборку Apple Car, производство которого начнется в 2024 году. Согласно отчету издания DigiTimes, представители гиганта из Купертино, по-видимому, встретились с южнокорейскими SK Group и LG Electronics и теперь рассматривают японскую Toyota в качестве следующего потенциального партнера. Для тех, кто не знает, по слухам, производитель iPhone уже какое-то время работает над своей собственной маркой автомобиля. Но нужно понимать, что это серьезный переход от производства бытовой электроники к целому автомобилю, и, таким образом, бренд стремится к сотрудничеству с известными фирмами, чтобы получить доступ к новой цепочке поставок и устранить возможные ошибки.

Интересно, что недавние отчеты также показали, что компания нацелена на разработку собственных аккумуляторов для электромобилей в США, цель которых — радикально снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода электромобиля. Впрочем, имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет от инсайдера, так что отнеситесь к нему с долей скепсиса. Всё же сейчас очень многие пользователи стараются спекулировать на новостях о данной теме, выдавая свои размышления за официальную информацию. На самом деле всё это лишь слухи и догадки, не более.