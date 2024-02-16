Apple готовит ИИ для написания кода приложений

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для разработчиков, которые помогут им писать код для различных типов приложений в Xcode. Кроме того, компания также рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта в свой поиск Spotlight. По данным Bloomberg, Apple работает над новой версией Xcode с возможностями искусственного интеллекта, позволяя разработчикам использовать эту технологию при написании кода. Многие разработчики на текущий момент используют GitHub Copilot от Microsoft, который способен генерировать код на основе команд естественного языка, и Apple хочет пойти по тому же пути.

Интеграция искусственного интеллекта Apple в Xcode позволит разработчикам предсказывать код для более быстрого создания контента. Однако Apple не ограничивает использование технологии только разработчиками Xcode, так как компания планирует выпустить технологию для сторонних разработчиков, просто это произойдёт немного позже. Кроме того, компания также планирует разработать технологию искусственного интеллекта, которая может тестировать код приложений с использованием искусственного интеллекта. Будем следить за ситуацией, потому что технология очень интересная и было бы интересно посмотреть на то, как она будет работать в реальном мире, где ИИ используют во множестве различных сервисов и платформ. И, конечно, интересно будет ли эта технология платной.
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