Apple готовит ИИ для написания кода приложений

Интеграция искусственного интеллекта Apple в Xcode позволит разработчикам предсказывать код для более быстрого создания контента. Однако Apple не ограничивает использование технологии только разработчиками Xcode, так как компания планирует выпустить технологию для сторонних разработчиков, просто это произойдёт немного позже. Кроме того, компания также планирует разработать технологию искусственного интеллекта, которая может тестировать код приложений с использованием искусственного интеллекта. Будем следить за ситуацией, потому что технология очень интересная и было бы интересно посмотреть на то, как она будет работать в реальном мире, где ИИ используют во множестве различных сервисов и платформ. И, конечно, интересно будет ли эта технология платной.