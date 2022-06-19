Apple готовит VR-очки с очень высоким разрешением

По мере того, как Apple готовится представить новую категорию продуктов, вокруг этих устройств обязательно будут появляться слухи. Например, в одном отчете говорится о гарнитуре дополненной реальности второго поколения компании, где утверждается, что носимое устройство с креплением на голову может иметь дисплей с плотностью до 4000 пикселей на дюйм. В предыдущем отчете мы обсуждали, как LG должна была начать массовое производство панелей micro-OLED для гарнитуры дополненной реальности второго поколения. Теперь, по данным Patently Apple, тот же южнокорейский производитель будет использовать тонкую металлическую маску сверхвысокого разрешения (FMM) от AP Systems. Сообщается, что еще в 2021 году Apple запросила образцы FMM у AP Systems для использования в своей гарнитуре смешанной реальности.

Разрешение дисплея гарнитуры составляло 3000 пикселей на дюйм, и конечной целью Apple было запустить ее в массовое производство. Следует отметить, что министерство торговли, промышленности и энергетики поручило той же AP Systems разработать технологию micro-OLED для дисплеев дополненной реальности высокого разрешения. Эти панели также будут излучать высокий уровень яркости и будут использоваться в различных приложениях. Компания AP Systems была назначена для разработки панелей для национального проекта с разрешением 4000 пикселей на дюйм к 2024 году. Ходят слухи, что в том же году Apple выпустит свою пару очков дополненной реальности и гарнитуру дополненной реальности второго поколения, но не подтверждено, будут ли оба продукта выпущены в продажу.