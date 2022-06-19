Apple готовит VR-очки с очень высоким разрешением

По мере того, как Apple готовится представить новую категорию продуктов, вокруг этих устройств обязательно будут появляться слухи. Например, в одном отчете говорится о гарнитуре дополненной реальности второго поколения компании, где утверждается, что носимое устройство с креплением на голову может иметь дисплей с плотностью до 4000 пикселей на дюйм. В предыдущем отчете мы обсуждали, как LG должна была начать массовое производство панелей micro-OLED для гарнитуры дополненной реальности второго поколения. Теперь, по данным Patently Apple, тот же южнокорейский производитель будет использовать тонкую металлическую маску сверхвысокого разрешения (FMM) от AP Systems. Сообщается, что еще в 2021 году Apple запросила образцы FMM у AP Systems для использования в своей гарнитуре смешанной реальности.

Разрешение дисплея гарнитуры составляло 3000 пикселей на дюйм, и конечной целью Apple было запустить ее в массовое производство. Следует отметить, что министерство торговли, промышленности и энергетики поручило той же AP Systems разработать технологию micro-OLED для дисплеев дополненной реальности высокого разрешения. Эти панели также будут излучать высокий уровень яркости и будут использоваться в различных приложениях. Компания AP Systems была назначена для разработки панелей для национального проекта с разрешением 4000 пикселей на дюйм к 2024 году. Ходят слухи, что в том же году Apple выпустит свою пару очков дополненной реальности и гарнитуру дополненной реальности второго поколения, но не подтверждено, будут ли оба продукта выпущены в продажу.
Minisforum представила мини-ПК HX90G с графикой Radeon RX 66…
Компания Minisforum представила мини-ПК HX90G. Производитель заявляет, что это первый в мире мини-ПК с ди…
Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу…
Представленный в феврале мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу, с другими характеристикам…
Apple покажет на WWDC 2022 новый Mac Mini…
Ожидается, что WWDC 2022 начнется с минуты на минуту, и в честь этого интернет наполнила очередная порция…
GEEKOM выпустила компактный мини-ПК MiniAir 11…
Компания GEEKOM объявила о выпуске мини-ПК MiniAir 11, который подойдет для повседневных задач. Он сочета…
Biostar выпускает мини-ПК MP-J4125 на базе Intel Celeron…
Компания Biostar объявила о выпуске рабочей станции Pro Series MP-J4125 в компактном форм-факторе. Новая …
Google закрывает сервис Duo…
Google объявил сегодня, что объединяет два своих приложения для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платфо…
MSI представляет моноблоки серии Modern AM242 и Modern AM272…
На выставке Computex 2022, компания MSI представила новейшие продукты, среди которых два моноблока Modern…
Chatreey AMR5 - мини-ПК на базе Ryzen 5 5600U на Aliexpress…
На Aliexpress в продаже появился мини-ПК с производительной платформой. Система Chatreey AMR5 основана на…
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor