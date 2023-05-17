Apple готовит бюджетную версию AR-шлема

По последним данным от поставщиков секретной информации, компания Apple объявит о релизе своих новейших AR-очков на мероприятии WWDC 2023 уже через несколько недель, попутно представив и множество апдейтов для своих операционных систем. При этом инсайдеры уверены в том, что Apple всё ещё планирует выпустить не только премиальную версию гарнитуры, но и бюджетную модель, которая будет представлена заметно позже. Стоит напомнить, что ранее инсайдеры (сразу несколько крупных изданий и отдельных лидеров мнений) сообщили, что стоимость очков составит 3000 долларов, что означает, что обычный пользователь, вероятно, будет ждать более доступную версию, потому что такое устройство — явно не массовый продукт.

И теперь эти же источники сообщают, что Apple уже работает и над бюджетной версиями AR-очков, которые появятся в 2025 году. Но нужно понимать, что понятие «бюджетный» в этом плане весьма растяжимое — возможно, цена в 1500 долларов в данном случае будет считаться производителем. Также нужно учитывать, что Apple заказала у своих поставщиков производить партии AR-очков в диапазоне от 7 до 10 миллионов единиц в год. Для примера — компания за квартал продаёт до 90 миллионов смартфонов, то есть почти 400 миллионов смартфонов в год, а тут всего 10 миллионов шлемов. Меньший спрос в основном связан с ценой очков, и Apple сама понимает это. Именно ради этого и будут создаваться дополнительные очки с более низкой ценой, потому что она расширит рынок.
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