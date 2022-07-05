Apple готовит iMac Pro на M3

Apple анонсировала свой новейший чип M2 в прошлом месяце на мероприятии WWDC 2022 вместе с новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro. В то время как 13-дюймовый MacBook Pro M2 доступен для покупки прямо сейчас, MacBook Air будет доступен для предварительного заказа в конце этого месяца. А теперь мы слышим от инсайдеров, что Apple все еще работает над iMac Pro с более мощным чипом M3. В последнем выпуске информационного бюллетеня Power On Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что Apple работает как минимум над двумя новыми моделями iMac. Более того, ожидается, что новые модели будут работать на чипах серии M3 для повышения производительности. Гурман считает, что Apple потенциально выпустит обновленную версию 24-дюймового iMac в 2023 году с чипом M3.

Кроме того, компания также оптимизирует свои усилия по производству высококлассной модели iMac, возможно, iMac Pro. Apple выпустила вариант M1 24-дюймового iMac в марте 2021 года с новым дизайном, и это единственный iMac, который компания продает на данный момент. Это связано с тем, что iMac Pro и 27-дюймовый iMac сняты с производства. Ранее в этом году Apple выпустила новый 27-дюймовый Studio Display вместе с Mac Studio. Были новости о том, что Apple не готовится к выпуску высококлассного iMac, но Гурман, похоже, настаивает на том, что скоро появится мощный и большой iMac. Гурман ранее предположил, что 24-дюймовый iMac с чипом M2 отсутствует в дорожной карте Apple. В отчете говорится, что Apple планирует выпустить модели M2 Pro и M2 Max MacBook Pro, а также M2 Ultra и M2 Extreme Mac Pro. Поскольку 24-дюймовый iMac M2 отсутствует в дорожной карте Apple, аналитик предполагает, что вместо него Apple будет использовать чип M3.