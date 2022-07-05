Apple готовит iMac Pro на M3

Кроме того, компания также оптимизирует свои усилия по производству высококлассной модели iMac, возможно, iMac Pro. Apple выпустила вариант M1 24-дюймового iMac в марте 2021 года с новым дизайном, и это единственный iMac, который компания продает на данный момент. Это связано с тем, что iMac Pro и 27-дюймовый iMac сняты с производства. Ранее в этом году Apple выпустила новый 27-дюймовый Studio Display вместе с Mac Studio. Были новости о том, что Apple не готовится к выпуску высококлассного iMac, но Гурман, похоже, настаивает на том, что скоро появится мощный и большой iMac. Гурман ранее предположил, что 24-дюймовый iMac с чипом M2 отсутствует в дорожной карте Apple. В отчете говорится, что Apple планирует выпустить модели M2 Pro и M2 Max MacBook Pro, а также M2 Ultra и M2 Extreme Mac Pro. Поскольку 24-дюймовый iMac M2 отсутствует в дорожной карте Apple, аналитик предполагает, что вместо него Apple будет использовать чип M3.