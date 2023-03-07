Apple готовит iMac на М3

Сегодня инсайдеры поделились весьма интересной информацией о том, что компания Apple планирует запустить в продажу компьютеры iMac на базе новых процессоров M3. Стоит сразу отметить, что слухи о возможности релиза нового процессора на просторах интернета ходят уже достаточно давно, так что на самом деле сомнений в том, что производитель выпустит этот компьютер именно на новом чипе, просто нет. Другое дело, что пользователь может не получить никакого преимущества в плане производительности, потому что процессор нового поколения будет демонстрировать прирост мощности в 10-15%, но не более того. Согласитесь, когда речь идёт о десктопном компьютере, который сам по себе достаточно производительный, такой прирост сложно будет заметить без специальных бенчмарков.

Кроме того, ранее пользователи сообщали, что система охлаждения в компьютере iMac не справляется с поставленной задачей — компьютер просто перегревается при повышенных температурах, так что пользователь слышит шум и может даже заметить повышение температуры по выходу тёплого воздуха сверху системы. А если новый процессор будет ещё мощнее, то можно смело забыть о том, что охлаждение будет справляться. Также стоит напомнить, что пользователи, которые надеются получить повышенную энергоэффективность от нового чипа в ноутбуках, никакого бонуса от этой особенности в настольном компьютере не получат. Это тоже стоит учитывать в том случае, если вы решите этот компьютер приобрести.
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