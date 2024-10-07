Apple готовит к релизу Mac mini на M4

Если верить неофициальной информации, компания Apple планирует выпустить линейку своей новой техники в четвёртом квартале 2024 года, и, согласно предыдущим анонсам компании, в этот период появятся новые компьютеры Mac с чипами M4 — от мобильных до десктопных. Например, журналист издания Bloomberg заявил, что компания Apple представит новый Mac с чипом M4, который станет свежей базовой версией 14-дюймового MacBook Pro с кодовым именем J604. Также, что вполне естественно, появятся более продвинутые версии с таким же 14-дюймовым экраном, но процессорами на большее количество ядер центрального и графического процессора, и более крупный 16-дюймовый ноутбук с теми же процессорами, но большим объёмом аккумуляторной батареи и чуть улучшенной системой охлаждения.

Все эти устройства, вероятно, будут оснащены miniLED дисплеями, но эта информация пока что никак не подтверждается. Также ожидается анонс Mac mini с чипом M4 — это устройство спустя столько лет всё же получит новый дизайн и, возможно, станет размером с Apple TV, но при этом будет оснащено производительным железом и адекватной системой охлаждения. Кроме того, появится версия Mac mini с чипом M4 Pro, чего многие пользователи на самом деле ждали очень и очень давно. А ещё к концу этого года ожидается также обновлённая версия iMac, но, похоже, она не получит новый корпус, потому что продажи у этой модели очень низкие и компания не планирует тратить ресурсы на апгрейд корпуса — есть шанс не отбить расходы.
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