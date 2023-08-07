Apple готовит к релизу новый Mac Mini на М3

Эти характеристики схожи с базовой моделью Mac Mini на процессоре M2, за исключением объёма памяти, поскольку предыдущие версии на Apple Silicon стартовали с отметки в 8 ГБ ОЗУ. Впрочем, что вполне логично, это не обязательно означает, что базовая модель на процессоре M3 будет с 24 ГБ — это было бы слишком дорогим удовольствием для потенциальных покупателей. Также Гурман отмечает, что на конференции перед акционерами в рамках отчёта о прибыли представители компании заявили ожидаемый спад доходов от продажи Mac в четвёртом квартале текущего года. Это значит, что компании придётся что-то сделать, чтобы повысить продажи компьютеров, иначе рынок постепенно будет отнимать долю компьютеров Mac. Соответственно, новые компьютеры десктопного формата на процессоре М3 планируется представить в ближайшем будущем, но релиз их состоится только в 2024 году. Вероятно, презентация намечена на весну следующего года.