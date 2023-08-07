Apple готовит к релизу новый Mac Mini на М3

По информации издания Bloomberg, в 2024 году Apple, вероятно, выпустит новую версию Mac Mini на базе процессора M3. По словам Марка Гурмана, журналиста и известного инсайдера, Apple в настоящее время тестирует компьютер с идентификационным номером модели Mac 15,12 в своём кампусе — специалист уверен, что речь идёт именно о компьютере Mac Mini нового поколения. Гурман утверждает, что компания тестирует компьютер с восьмиядерным процессором и десятиядерной графикой, оснащённый 24 ГБ оперативной памяти и работающий на macOS Sonoma 14.1.

Эти характеристики схожи с базовой моделью Mac Mini на процессоре M2, за исключением объёма памяти, поскольку предыдущие версии на Apple Silicon стартовали с отметки в 8 ГБ ОЗУ. Впрочем, что вполне логично, это не обязательно означает, что базовая модель на процессоре M3 будет с 24 ГБ — это было бы слишком дорогим удовольствием для потенциальных покупателей. Также Гурман отмечает, что на конференции перед акционерами в рамках отчёта о прибыли представители компании заявили ожидаемый спад доходов от продажи Mac в четвёртом квартале текущего года. Это значит, что компании придётся что-то сделать, чтобы повысить продажи компьютеров, иначе рынок постепенно будет отнимать долю компьютеров Mac. Соответственно, новые компьютеры десктопного формата на процессоре М3 планируется представить в ближайшем будущем, но релиз их состоится только в 2024 году. Вероятно, презентация намечена на весну следующего года.
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