Apple готовит к релизу новую версию Mac Studio

В прошлом году Apple представила довольно мощный компьютер Mac Studio на своём весеннем мероприятии, дизайн которого напоминает Mac mini, только в более громоздком исполнении. Эта машина работала на мощных процессорах M1 Ultra и M1 Max, которые были значительно мощнее любого другого процессора в компьютерах Mac. Было даже предположение, что благодаря чипу M1 Ultra эта машина могла бы заменить будущий Mac Pro. Кроме того, как оказалось, Mac Studio не был промежуточным продуктом, который мог бы заполнить пробел до того, как Apple выпустит Mac Pro на новом процессоре — в новом отчёте Марк Гурман сообщает, что компания работает над двумя новыми моделями Mac Studio, которые будут запущены в ближайшее время.

Марк Гурман сообщил в своём последнем выпуске Power On, что компания работает над «двумя последователями Mac Studio» с обновлёнными компонентами, которые будут запущены в ближайшее время. Оригинальная модель работала на самом мощном чипе от Apple — M1 Ultra, который является самым быстрым чипом на Mac. Компания не выпустила обновлённую версию Mac Studio с чипами серии M2 и так как Apple не провела весеннего мероприятия в этом году, устройство пропустило своевременное обновление. Если эта новость имеет какой-то вес, мы можем увидеть две новые модели Mac Studio в ближайшем будущем на WWDC 2023. И это будет действительно мощный компьютер для тех, кто работает с графикой, видео, изображениями или музыкой, но и цена у такого компьютера будет огромная.
MSI представила компактный компьютер PRO DP10 13M…
Какое-то время назад рынок буквально заполонили компактные компьютеры, которые при достаточно скромных га…
На Steam Deck теперь можно переносить игры с ПК…
Вчера компания Valve анонсировала довольно интересный инструмент, который позволяет переносить уже устано…
Oppo Air Glass 2 очень понравились журналистам…
Сегодня в рамках мероприятия MWC 2023 компания Oppo официально представила миру свои новые умные очки доп…
Apple готовит HomePod с дисплеем…
Далеко не все пользователи знают, что у компании Apple на самом деле имеется весьма неплохая умная колонк…
Появились фотографии компонентов AR-шлема Apple…
Вчера на просторах интернета появились изображения, на которых инсайдеры, если верить данной информации, …
Microsoft выпустила Windows 11 для HoloLens 2…
Сегодня компания Microsoft представила операционную систему Windows 11 для своей гарнитуры HoloLens 2. Об…
Steam Deck уже работает на пределе своих возможностей…
Некоторое время назад, когда компания Valve только выпустила в продажу портативную консоль Steam Deck, по…
Apple готовит сразу два ПК на M2 Ultra…
Некоторое время назад компания Apple официально представила процессоры M2 Pro и M2 Max, которые созданы с…
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor