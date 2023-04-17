Apple готовит к релизу новую версию Mac Studio

Марк Гурман сообщил в своём последнем выпуске Power On, что компания работает над «двумя последователями Mac Studio» с обновлёнными компонентами, которые будут запущены в ближайшее время. Оригинальная модель работала на самом мощном чипе от Apple — M1 Ultra, который является самым быстрым чипом на Mac. Компания не выпустила обновлённую версию Mac Studio с чипами серии M2 и так как Apple не провела весеннего мероприятия в этом году, устройство пропустило своевременное обновление. Если эта новость имеет какой-то вес, мы можем увидеть две новые модели Mac Studio в ближайшем будущем на WWDC 2023. И это будет действительно мощный компьютер для тех, кто работает с графикой, видео, изображениями или музыкой, но и цена у такого компьютера будет огромная.