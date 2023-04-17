Apple готовит к релизу новую версию Mac Studio

В прошлом году Apple представила довольно мощный компьютер Mac Studio на своём весеннем мероприятии, дизайн которого напоминает Mac mini, только в более громоздком исполнении. Эта машина работала на мощных процессорах M1 Ultra и M1 Max, которые были значительно мощнее любого другого процессора в компьютерах Mac. Было даже предположение, что благодаря чипу M1 Ultra эта машина могла бы заменить будущий Mac Pro. Кроме того, как оказалось, Mac Studio не был промежуточным продуктом, который мог бы заполнить пробел до того, как Apple выпустит Mac Pro на новом процессоре — в новом отчёте Марк Гурман сообщает, что компания работает над двумя новыми моделями Mac Studio, которые будут запущены в ближайшее время.

Марк Гурман сообщил в своём последнем выпуске Power On, что компания работает над «двумя последователями Mac Studio» с обновлёнными компонентами, которые будут запущены в ближайшее время. Оригинальная модель работала на самом мощном чипе от Apple — M1 Ultra, который является самым быстрым чипом на Mac. Компания не выпустила обновлённую версию Mac Studio с чипами серии M2 и так как Apple не провела весеннего мероприятия в этом году, устройство пропустило своевременное обновление. Если эта новость имеет какой-то вес, мы можем увидеть две новые модели Mac Studio в ближайшем будущем на WWDC 2023. И это будет действительно мощный компьютер для тех, кто работает с графикой, видео, изображениями или музыкой, но и цена у такого компьютера будет огромная.