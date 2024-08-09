Apple готовит ноутбуки на новом чипе к релизу в 2024 году

Инсайдеры уверены, что в следующем году компания Apple обновит всю линейку компьютеров Mac, представив улучшенные чипы и, возможно, сохранив текущий дизайн моделей MacBook. Кроме того, сегодня появились данные о том, что пользователи могут ожидать появления Mac Pro и Mac Studio на базе M4 в обозримом будущем. Стоит напомнить, что компания Apple представила мобильный процессор M4 вместе с iPad Pro с OLED-экраном на выставке WWDC 2024, что стало неожиданностью для многих журналистов, которые не ожидали, что новый чип будет представлен именно в планшете. И поскольку чип основан на 3-нм техпроцессе компании TSMC, прирост производительности на самом деле достаточно заметный.

Вот только на конференции WWDC 2024 компания Apple не представила новые компьютеры Mac, хотя многие этого сильно ждали, потому что производитель уже достаточно давно не обновлял свои компьютеры. И теперь специалисты уверены, что компания обновит свои Mac в конце этого года, представив чипы M4 Pro и M4 Max. Можно предположить, что речь идёт о 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, хотя также ожидается, что компания выпустит версию Mac Pro и Mac Studio на базе M4 в следующем году. Это хорошие новости для тех, кто планирует обновить свою систему, но пока что может подождать какое-то время. Дело в том, что новые процессоры, безусловно, предоставят достаточно приличную производительность, но на деле заметить колоссальной разницы между поколениями без бенчмарков будет невозможно.