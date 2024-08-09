Apple готовит ноутбуки на новом чипе к релизу в 2024 году

Вот только на конференции WWDC 2024 компания Apple не представила новые компьютеры Mac, хотя многие этого сильно ждали, потому что производитель уже достаточно давно не обновлял свои компьютеры. И теперь специалисты уверены, что компания обновит свои Mac в конце этого года, представив чипы M4 Pro и M4 Max. Можно предположить, что речь идёт о 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, хотя также ожидается, что компания выпустит версию Mac Pro и Mac Studio на базе M4 в следующем году. Это хорошие новости для тех, кто планирует обновить свою систему, но пока что может подождать какое-то время. Дело в том, что новые процессоры, безусловно, предоставят достаточно приличную производительность, но на деле заметить колоссальной разницы между поколениями без бенчмарков будет невозможно.