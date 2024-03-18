Apple готовит новые AR-очки для релиза в 2027 году

Согласно свежим прогнозам западных журналистов и якобы слитой дорожной карте грядущих продуктов компании Apple, новые AR-очки для повседневного использования будут запущены через три года, наряду со складным iPad. Это звучит немного странно, потому что производителю будет достаточно тяжело одновременно продавать два столь уникальных гаджета, которые ещё и стоить будут, вероятно, достаточно дорого. С другой стороны, есть мнение, что планшет и очки нацелены на разные аудитории пользователей, так что проблем с реализацией не возникнет. К примеру, изначально никто не верил в успех шлема дополненной реальности Apple Vision Pro из-за высокой стоимости, странных сценариев использования и множества других факторов.

Но на данный момент инсайдеры заявляют, что гарнитура стоимостью 3499 долларов продаётся очень хорошо, хотя официальные продажи были запущены далеко не во всём мире. Вероятно, когда производитель запустит продажу во всех регионах и во всех странах, то за год можно ожидать продажи на уровне 800 тысяч единиц — это очень много на самом деле для такого дорогого гаджета. С другой стороны, перед релизом AR-очков Apple всё ещё нужно решить вопрос ценообразования — за сколько нужно продавать новые очки, чтобы текущий гаджет оставался на волне популярности и продавался так же хорошо? Да и нужно учитывать, что в 2025 году будет релиз доступной версии Apple Vision Pro, что тоже повлияет на спрос. Интересно посмотреть на то, как Apple решит эту проблему.