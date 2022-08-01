Apple готовит новые iMac на M1 и M2

Apple постепенно работает над тем, чтобы завершить переход от Intel к собственному процессору. Недавно компания выпустила чип M2 второго поколения с новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro. Согласно последней информации, Apple создала прототип как минимум трех более крупных 27-дюймовых моделей iMac и Mac Pro с серьезными обновлениями. Информацией поделился участник форума MacRumors Amethyst, предположив, что компания создала прототип 27-дюймового M1 iMac с тем же дизайном, что и снятый с производства 27-дюймовый iMac 2020 года. Второй прототип имел дизайн, аналогичный 24-дюймовому iMac, но с большим 27-дюймовым дисплеем и чипом M1. Наконец, компания также создала прототип M1 Max iMac с 27-дюймовым дисплеем Pro Display XDR, черным покрытием и тем же дизайном, что и у 24-дюймового iMac.

Из этой тройки самым интересным кажется 27-дюймовый iMac с чипом M1 Max. Если Apple действительно намеревается выпустить более крупный iMac со своими собственными чипами, она не будет использовать чипы из серии M1. Вместо этого компания потенциально решит включить новую серию чипов M2 в свои Mac. Ранее мы слышали, что компания работает над модернизированными моделями 14-дюймового и 16-дюймового MacBook Pro. По словам Гурмана и Минг-Чи Куо, более крупный 27-дюймовый iMac от Apple может вернуться уже в 2023 году. Вопрос только в стоимости данных новинок, так как производителю нужно будет поставить адекватную цену на фоне аналогичных моделей с процессорами Intel.