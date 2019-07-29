Apple готовит новые iPad

Линейка Apple iPad в настоящее время представляет пять различных экранов : iPad Mini с диагональю 7,9 дюйма, iPad (2018) с размером экрана 9,7 дюйма, iPad Air с диагональ 10,5 дюйма и, наконец, iPad Pro 2018 года с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма. Согласно заявке в EEC (Евразийская экономическая комиссия), на подходе будет два новых iPad. По слухам, это будет iPad с 10,2 и 10.5-дюймовым экраном. Еще не известно о дальнейших спецификациях, но вероятно, что более старый Apple A10 будет заменена более новым SoC. Возможно, анонс состоится 25 марта на мероприятии Apple.