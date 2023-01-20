Apple готовит новый MacBook Air на M3

Всего пару дней назад компания Apple официально представила свои новые процессоры M2 Pro и M2 Max, которые будут установлены в производительных ноутбуках и десктопах компании в самое ближайшее время — для многих пользователей это просто отличная новость, потому что ноутбуки получают дополнительное время автономной работы и более высокую производительность, что, конечно, не может не радовать. Но теперь инсайдеры сообщили, что уже во втором квартале 2023 года компания Apple должна анонсировать новые ноутбуки MacBook Air с процессорами М3, которые получат новый технологический процесс в 3 нанометра, более внушительную производительность и повышенное время автономной работы. Звучит достаточно привлекательно, особенно если вам не нужен Pro-ноутбук.

Вероятно, MacBook Air на новом процессоре получит прирост по времени автономной работы минимум в 30%, что при текущих 12-15 часах автономной работы является очень внушительным бонусом. Кроме того, хотелось бы отметить, что повышение производительности у M3 на самом деле не будет таким уж прорывным, потому что на самом деле от поколения к поколению разница в мощности составляет примерно 15-20%. Производителю просто нет смысла делать свои чипы более мощными между поколениями, потому что это ограничит возможности производителя а ближайшие лет пять. Соответственно, если вы хотели себе крутой ноутбук, то стоит подождать до весны, когда компания официально выпустит более свежую версию MacBook Air.
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