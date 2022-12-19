Apple готовит новый iMac Pro

Всем известно, что процессоры M-серии компании Apple буквально разрывают конкурентов от Intel, так что пользователи даже и не думают покупать старые ноутбуки — они заметно слабее. Впрочем, производитель, имея в запасе столь производительное решение, буквально выстрелил в ногу линейке ​​iMac Pro, так как у этого компьютера по сей день нет обновления до новейших процессоров производителя. И получается, что пользователь может либо брать компьютер на устаревшем процессоре, либо ждать какое-то время, пока производитель не предоставит новинку на свежем чипе. Не сказать, что ситуация приятная, но вскоре она может измениться — инсайдеры заявили, что производитель уже работает над iMac Pro на М-процессоре, но не совсем ясно, когда он поступит в продажу.

Дело в том, что сейчас производитель готовит новые ноутбуки на чипе М3, которые должны представить весной текущего года. И если у компании уже есть новый процессор, то, возможно, компания захочет выпустить iMac Pro именно на нём, чтобы предоставить покупателям действительно внушительную производительность в новом дизайне и корпусе. Пока что у нас нет никакой точной информации относительно этого вопроса, но производитель явно должен работать в этом направлении — iMac Pro пользовался высоким спросом какое-то время назад и нет смысла отказываться от линейки компьютеров, которые приносят внушительную прибыль. Это отличные новости, но пока что придётся ждать как минимум до весны текущего года.
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